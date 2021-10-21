Напал на улице с молотком: в Италии экс-любовник забил украинку

В итальянской Ломбардии в провинции Брешия посреди улицы забили до смерти 49-летнюю украинку. Нападавшим был ее бывший любовник 59-летний Эцио Галези.
Пара рассталась около года тому назад. Вскоре женщина решилась на новые отношения, пишет издание tgcom24.
Перед убийством экс-бойфренд следил за женщиной. Когда она припарковала авто возле дома, сначала разбил молотком стекло в машине, а затем несколько раз ударил по голове бывшую. Женщина погибла на месте.
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На крики женщины выбежали соседи, тогда же злоумышленник и признался в преступлении, а также отдал орудие убийства правоохранителям.
По информации журналистов, убитая - Елена Казанова, которая уже 15 лет жила в провинции Брешиа. Женщина принимала участие в экологических кампаниях с местными комитетами.
Эцио Галези - отец двух взрослых детей.
В Италии полицейские нашли тело украинки 42-летней Виктории Вовкотруб. Ее убил бывший сожитель, гражданин Сербии ромской национальности 60-летний Кудрус Берис.
Убийца закопал женщину недалеко от своего дома, у заброшенного клуба, окровавленный ковер и одежду женщины хотел выбросить в мусорник. Тогда его и задержали полицейские.
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