Напал на улице с молотком: в Италии экс-любовник забил украинку

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Киеве впервые проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото
Как в Киеве впервые проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото
Просмотров: 496
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 216
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 315
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3168
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 846
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 576
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1161
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17947
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1845
Фото
Все фото
3
5
3
8
3
В украинском зоопарке заживо сгорели обезьяны
В украинском зоопарке заживо сгорели обезьяны
Масштабное столкновение на трассе Одесса-Киев: новые подробности и фото
Масштабное столкновение на трассе Одесса-Киев: новые подробности и фото
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
Шестилетняя едва не сожгла собственный дом и подалась в бега
Шестилетняя едва не сожгла собственный дом и подалась в бега
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от &quot;Слуги народа&quot;
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
Видео
Все видео
На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
Фальсификаторы Covid-документов зарабатывали 4 млн грн ежемесячно. Делков задержали
Фальсификаторы Covid-документов зарабатывали 4 млн грн ежемесячно. Делков задержали
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Участники массовой драки пытались угнать маршрутку с пассажирами
Участники массовой драки пытались угнать маршрутку с пассажирами
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
Просмотров: 864
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 756
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5193
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1143
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 12:00

Напал на улице с молотком: в Италии экс-любовник забил украинку

  Комментировать
Напал на улице с молотком: в Италии экс-любовник забил украинку
В Италии 49-летнюю украинку до смерти забил 59-летний бывший. Фото: facebook.com/carabinieri.it

В итальянской Ломбардии в провинции Брешия посреди улицы забили до смерти 49-летнюю украинку. Нападавшим был ее бывший любовник 59-летний Эцио Галези.

Пара рассталась около года тому назад. Вскоре женщина решилась на новые отношения, пишет издание tgcom24.

Перед убийством экс-бойфренд следил за женщиной. Когда она припарковала авто возле дома, сначала разбил молотком стекло в машине, а затем несколько раз ударил по голове бывшую. Женщина погибла на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Италии полиция расследует гибель 56-летней украинки

На крики женщины выбежали соседи, тогда же злоумышленник и признался в преступлении, а также отдал орудие убийства правоохранителям.

По информации журналистов, убитая - Елена Казанова, которая уже 15 лет жила в провинции Брешиа. Женщина принимала участие в экологических кампаниях с местными комитетами.

Эцио Галези - отец двух взрослых детей.

В Италии полицейские нашли тело украинки 42-летней Виктории Вовкотруб. Ее убил бывший сожитель, гражданин Сербии ромской национальности 60-летний Кудрус Берис.

Убийца закопал женщину недалеко от своего дома, у заброшенного клуба, окровавленный ковер и одежду женщины хотел выбросить в мусорник. Тогда его и задержали полицейские.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Напал на улице с молотком: в Италии экс-любовник забил украинку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Нашли остатки древнейшего человека в мире

Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян

Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 8289
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 5814
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 1 Просмотров: 4221
&quot;Пацаны, ну что вы там? Погнали!&quot; - как сетями &quot;таскают&quot; судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
34
 Просмотров: 3168
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога Просмотров: 3141
Происшествия
Задержали агента ФСБ, который проходил спецподготовку на Донбассе
Задержали агента ФСБ, который проходил спецподготовку на Донбассе Просмотров: 45
Бывший боевик сбежал от главарей ЛНР за украинской пенсией
Бывший боевик сбежал от главарей ЛНР за украинской пенсией Просмотров: 378
В украинском зоопарке заживо сгорели обезьяны
В украинском зоопарке заживо сгорели обезьяны
3
 Просмотров: 297
На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
 Просмотров: 450
На Закарпатье задержали иностранца с тремя килограммами ртути
На Закарпатье задержали иностранца с тремя килограммами ртути Просмотров: 108
Больше всего комментируют
7
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
6
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
3
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
Голосов: 393
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть