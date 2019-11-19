Напал на беременную и скрылся дома: подробности задержания маньяка

В Днепре задержали 32-летнего подозреваемого в нападениях на женщин. Фото - dp.npu.gov.ua

Жертвой серийного нападавшего в Днепре стала беременна. Злоумышленник ударил женщину в лицо и скрылся.

Потерпевшая сразу позвонила в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"По словам очевидцев было установлено, что нападавший убежал в подъезд и скрылся в квартире. Мужчину задержали. Сейчас его опрашивают в отделении полиции. Он уже признался в нападениях на женщин, также пострадавшая узнала в нем своего обидчика", - сказано в сообщении.

Продолжается процесс опознания со стороны других пострадавших женщин.

32-летний задержанный подозревается в 7 нападениях на женщин в Амур-Нижнеднепровском районе. Днепра. За хулиганство ему грозит штраф или до 5 лет ограничения свободы.