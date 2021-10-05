Нападение на журналистов "Схем": за дело взялась полиция

В Киеве проводят расследование по факту нападения на журналистов "Схем". Фото: Радио Свобода

В Киеве проводят расследование по факту нападения на журналистов "Схем".

Дознаватели открыли уголовное производство. Дело расследуют как препятствование профессиональной деятельности журналистов, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

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"5 октября поступило сообщение от редактора одного интернет-издания о том, что в помещении финансового учреждения на улице Антоновича съемочной группе препятствуют в журналистской деятельности", - сказано в сообщении.

Правоохранители проводят следственные действия для объективного и беспристрастного досудебного расследования.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру "не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного".