Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка

Укрэксимбанк предоставил неполное видео с камер наблюдения за 4 октября, когда там напали на съемочную группу "Схем".

Об этом стало известно в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, которое состоялось 6 октября. Соответствующая трансляция велась на YouTube "Радио Свобода".

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"Было видео, на котором фиксируется вход и выход журналистов - с улицы в фойе банка. Но видео с приемной не было. Как предусмотрено законом, мы направили повестки для вызова должностных лиц", - сообщил он.

Предоставить объяснения по поводу неполного видео должностные лица Укрэксимбанка обязаны до пятницы, 8 октября.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером.

У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного.

В Укрэксимбанке 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал.

В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.