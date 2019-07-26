Нападение на полицейского: подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет

Нападение на полицейского. Семеро мужчин получили подозрение. Фото: Репортер

За покушение на полицейского 7 мужчин получили подозрения.

"Нападение произошло 25 июля 2019-го около двух ночи возле одного из отделений Приватбанка в Оболонском районе столицы. Компания молодых людей распивала спиртные напитки, громко ругалась, чем нарушала общественный порядок. С целью прекращения противоправных действий молодых людей полицейский, который проходил неподалеку, сделал замечание. В ответ злоумышленники, среди которых было двое несовершеннолетних, набросились с кулаками на сотрудника полиции -", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Полицейский достал свой служебный пистолет и сделал предупреждение ребятам. "Один из злоумышленников, стоявший в стороне от других, подошел сзади и стеклянной бутылкой ударил полицейского по голове, другие преступники хаотично начали наносить удары ногами. В результате чего полицейский упал на землю и получил телесные повреждения. После чего один из злоумышленников выхватил пистолет полицейского и его сумку с личными вещами и денежными средствами", - уточнили в прокуратуре.

Преступников задержали непосредственно после совершения преступления.

Процессуальным руководителем в уголовном производстве задержанным сообщено о подозрении в ст. 348 УК Украины (покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с его деятельностью по охране общественного порядка) и ч. 1 ст. 187 УК Украины (разбой).

За совершенное преступление злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

В Киеве агрессивные молодые избили полицейского. Тот был на службе, когда увидел на дороге разборки двух мужчин. Сделал им замечание, те обратили свой гнев на него.

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