Нападение на инкассаторов в Одессе: правоохраители засекретили данные о подозреваемом

В Одессе задержали одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов частной фирмы, которая осуществляет обмен валют. Фото - Думская

В Одессе задержали одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов частной фирмы, которая осуществляет обмен валют.

Его отправили за решетку на 2 месяца без права внесения залога, сообщает ТСН.

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Полиция о задержании подозреваемого не сообщала, а выбирали меру пресечения одному из нападавших в закрытом режиме. Имя подозреваемого также не называют. В прокуратуре и полиции говорят, это может навредить следствию.

В Одессе на ул. Софиевской неизвестные напали на машину инкассаторов Ощадбанка вечером 28 сентября. Двух ранили. Забрали 3,5 млн грн. Один из пострадавших до сих пор в реанимации в тяжелом состоянии.