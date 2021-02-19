Нападали, запугивали, похищали: банда терроризировала фермеров

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепропетровской области задержали членов преступной организации, которые терроризировали фермеров.

Разбойные нападения, угрозы убийством, похищение - методы, которые использовали злоумышленники для захвата имущества местных аграриев. Полицейские задержали организатора и 3 активных участников, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Отмечается, что организовал деятельность преступной организации, что "специализировалась" на рейдерских захватах, 48-летний киевлянин. В помощники взял жителей столицы, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

"В поле зрения злоумышленников попадали исключительно фермеры. Чтобы завладеть их имуществом, пострадавшим угрожали физической расправой, даже убийством. В дальнейшем совершали вооруженные нападения на работников фермерских хозяйств. Если такие "методы" не действовали на аграриев, прибегали к похищениям. В частности осенью прошлого года участники группировки похитили фермера, силой заставили его работников покинуть место работы и удерживали пострадавшего до тех пор, пока не собрали урожай. В дальнейшем на основании поддельных документов переоформили фермерское хозяйство на свое подставное лицо", - сказано в сообщении.

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Правоохранители установили всех участников, принимавших участие в захвате имущества фермеров. Во время обысков на территории Киева, Запорожья, Днепропетровской и Херсонской областей изъяли оружие, автомобили злоумышленников, "черновые" записи, радиостанции, хозяйственную документацию, печати различных обществ и другие вещи, которые использовались в преступной деятельности.

Злоумышленникам объявили подозрения по нескольким статьям. За содеянное организатору и участникам преступной организации может грозить до 15 лет заключения. Доказательства причастности других участников группы к преступной деятельности устанавливается.

В Николаеве задержали преступную группировку, которая терроризировала жителей региона. Основной их целью были местные предприниматели, из которых выбивали деньги.