 
Ексклюзивы
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А о незаконном обогащении проголосовал за один день" - бывший судья КСУ
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А о незаконном обогащении проголосовал за один день" - бывший судья КСУ
Просмотров: 153
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 306
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 747
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 873
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1728
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1845
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 4356
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 783
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
6
4
3
4
3
Нападали, запугивали, похищали: банда терроризировала фермеров
Нападали, запугивали, похищали: банда терроризировала фермеров
18-летний владелец арсенала оружия застрелил товарища
18-летний владелец арсенала оружия застрелил товарища
В розыск объявили 20-летнего мужчину: он сел в BlaBlaСar и исчез
В розыск объявили 20-летнего мужчину: он сел в BlaBlaСar и исчез
Вооруженная банда выбивала деньги для наполнения &quot;кассы&quot; уголовников
Вооруженная банда выбивала деньги для наполнения "кассы" уголовников
Мужчина поджег почту и украл 300 тыс. грн: фото
Мужчина поджег почту и украл 300 тыс. грн: фото
Видео
Все видео
Грузовик с военными загорелась на ходу
Грузовик с военными загорелась на ходу
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео
Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео
В детской больнице Киева бушевал пожар
В детской больнице Киева бушевал пожар
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А о незаконном обогащении проголосовал за один день" - бывший судья КСУ
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А о незаконном обогащении проголосовал за один день" - бывший судья КСУ
Просмотров: 153
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
3 Просмотров: 1386
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 252
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1845
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 306
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
пятница, 19 февраля 2021 15:17

Нападали, запугивали, похищали: банда терроризировала фермеров
6

  Комментировать

В Днепропетровской области задержали членов преступной организации, которые «терроризировали» фермеров
Фото: dp.npu.gov.ua
В Днепропетровской области задержали членов преступной организации, которые «терроризировали» фермеров
В Днепропетровской области задержали членов преступной организации, которые «терроризировали» фермеров
В Днепропетровской области задержали членов преступной организации, которые «терроризировали» фермеров
В Днепропетровской области задержали членов преступной организации, которые «терроризировали» фермеров

В Днепропетровской области задержали членов преступной организации, которые терроризировали фермеров.

Разбойные нападения, угрозы убийством, похищение - методы, которые использовали злоумышленники для захвата имущества местных аграриев. Полицейские задержали организатора и 3 активных участников, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Отмечается, что организовал деятельность преступной организации, что "специализировалась" на рейдерских захватах, 48-летний киевлянин. В помощники взял жителей столицы, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

"В поле зрения злоумышленников попадали исключительно фермеры. Чтобы завладеть их имуществом, пострадавшим угрожали физической расправой, даже убийством. В дальнейшем совершали вооруженные нападения на работников фермерских хозяйств. Если такие "методы" не действовали на аграриев, прибегали к похищениям. В частности осенью прошлого года участники группировки похитили фермера, силой заставили его работников покинуть место работы и удерживали пострадавшего до тех пор, пока не собрали урожай. В дальнейшем на основании поддельных документов переоформили фермерское хозяйство на свое подставное лицо", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рэкетиры держали в страхе районных бизнесменов: что требовали

Правоохранители установили всех участников, принимавших участие в захвате имущества фермеров. Во время обысков на территории Киева, Запорожья, Днепропетровской и Херсонской областей изъяли оружие, автомобили злоумышленников, "черновые" записи, радиостанции, хозяйственную документацию, печати различных обществ и другие вещи, которые использовались в преступной деятельности.

Злоумышленникам объявили подозрения по нескольким статьям. За содеянное организатору и участникам преступной организации может грозить до 15 лет заключения. Доказательства причастности других участников группы к преступной деятельности устанавливается.

В Николаеве задержали преступную группировку, которая терроризировала жителей региона. Основной их целью были местные предприниматели, из которых выбивали деньги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нападали, запугивали, похищали: банда терроризировала фермеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Кометы назвали фамилией украинца

Начали записывать звуки

Впервые Антарктиду преодолели пешком

Рада утвердила герб

За Ренет Симиренка садили в тюрьму

Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы

Чемпион мира забился в конвульсиях после Нокаута года

Арестовали бывшего премьер-министра Украины

Создали новую административную единицу

Возьмем силой то, что нам принадлежит по праву: появилось новое приветствие

Граждан США вывезли в лагеря

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 33300
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 17532
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 17199
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 11826
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке Просмотров: 7344
Происшествия
Столичный трамвай сбил пенсионера
Столичный трамвай сбил пенсионера Просмотров: 72
Украинок отправляли в сексуальное рабство в Турцию
Украинок отправляли в сексуальное рабство в Турцию Просмотров: 171
13-летний школьник изнасиловал 7-летнего племянника
13-летний школьник изнасиловал 7-летнего племянника Просмотров: 819
Почтальон наживалась на пенсионерах
Почтальон наживалась на пенсионерах Просмотров: 225
ДТП с туристическим автобусом в Египте: дипломаты рассказали подробности
ДТП с туристическим автобусом в Египте: дипломаты рассказали подробности Просмотров: 198
Больше всего комментируют
5
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
3
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
Привид
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
Голосов: 246
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть