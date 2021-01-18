Фото: mk.npu.gov.ua

В Первомайске на Николаевщине полицейские накрыли сходку криминальных авторитетов из 11 человек.

Те 17 января встретились в местном кафе для решения вопроса распределения "сфер влияния" в криминальной среде. Все они - жители Южноукраинска и Первомайска в возрасте от 21 до 57 лет, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"2 группы вооруженных мужчин на автомобилях BMW и Mercedes-Benz Vito прибыли в местное кафе Первомайска на так называемую сходку. С их автомобилей изъяли 4 пистолета, ножи, ружье 16-го калибра в заряженном состоянии и патроны к нему, а также более сотни патронов различного калибра. Микроавтобус и легковушка злоумышленников помещены на штрафплощадку полиции для решения вопроса о применении к ним ареста", - рассказали в полиции.

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Всех участников сходки проверяют на причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Оружие и боеприпасы полицейские изъяли и направили на экспертизу. Следователи начали уголовное производство. За незаконное обращения с оружием задержанным грозит до 7 лет за решеткой.

На владельца кафе, который в период локдауна разрешил собрание, составили административный протокол.

В Хмельницком правоохранители накрыли уголовную сходку из 19 человек. Те находились на территории одного из комплексов отдыха. Задержанные были представителями разных регионов страны, которые имеют широкий круг криминальных связей. Они отмечали день рождения "вора в законе" по прозвищу "Гули". Там же провели интернет-конференцию с другими криминальными авторитетами.