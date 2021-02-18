"Наконец я умру" - родственник рассказал о 13-летней школьнице, которая прыгнула с 17 этажа

 
Ексклюзивы
1/5
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 162
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 414
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 630
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 504
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1530
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1539
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 3798
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 765
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
4
5
6
3
Гибель украинцев в Чехии: что рассказали дипломаты
Гибель украинцев в Чехии: что рассказали дипломаты
Не хотел с ней жить: мужчина выгнал на улицу 81-летнюю мать
Не хотел с ней жить: мужчина выгнал на улицу 81-летнюю мать
Прятал в игрушках: экс-правоохранителя взяли с кокаином на 4 млн грн
Прятал в игрушках: экс-правоохранителя взяли с кокаином на 4 млн грн
Пьяная водитель убегала от копов и разбила авто: кадры аварии
Пьяная водитель убегала от копов и разбила авто: кадры аварии
Брали до 7 клиентов: копы накрыли 2 борделя
Брали до 7 клиентов: копы накрыли 2 борделя
Видео
Все видео
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
4-летнему мальчику воспитательница в садике заклеила рот
4-летнему мальчику воспитательница в садике заклеила рот
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
17-летний парень забил дядю
17-летний парень забил дядю
Интервью
1/5
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 630
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 234
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1539
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 846
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 72
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
четверг, 18 февраля 2021 19:29

"Наконец я умру" - родственник рассказал о 13-летней школьнице, которая прыгнула с 17 этажа

  Комментировать
&quot;Наконец я умру&quot; - родственник рассказал о 13-летней школьнице, которая прыгнула с 17 этажа
В Киеве 13-летняя Ника выбросилась с 17-го этажа дома. Родные считают, была участницей так называемой "группы смерти". Фото: facebook.com/Вячеслав Выдыборец

13-летнюю девушку, которая прыгнула в Киеве с балкона 17-го этажа дома 2 февраля, звали Ника.

Уже после трагедии выяснилось, что перед прыжком она отправила кому-то голосовое сообщение "Наконец я умру". Об этом рассказал Вячеслав Выдыборец, родной брат бабушки погибшей. Он считает, что его родственница убила через "группу смерти". Когда туда попала - родные не знают.

"Ника выросла в семье, в которой любовь и уважение всегда на первом месте. Отличница, прекрасно рисовала, писала стихи. Изучала английский и китайский языки, увлекалась японской культурой. Строила планы на будущее. Любила семью и обожала младшего братика. Была открытой, доброй и веселой девочкой. Однако после вступления в так называемую "группу смерти" поведение начало меняться", - написал мужчина в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 13-летняя девочка выпала с 14-го этажа

Говорит, у девочки пропало желание делать уроки, не выпускала телефон из рук во время еды и занятий. На вопрос бабушки: "Как дела?", Отвечала: "Еще пока не сдохла". Часто рисовала черной ручкой людей без глаз. Однажды, выходя с бабушкой из дома, поинтересовалась, как человек падает с балкона. А потом сделала фото балкона соседней многоэтажки и кому-то отправила.

"Несколько ночей перед трагедией Ника не спала. Ей просто не давали спать. Как выяснилось, каждую ночь ровно в 4:20 "кураторы" давали ей задачи. От бессонницы поднялось давление и очень болела голова. Приходя домой из школы, делилась абсолютно всеми новостями, но о группе ни говорила", - уточнил Выдыборец.

Много информации с телефона девушки было удалено, так как кураторы требуют почистить переписку, дневники, рисунки. Но несколько рисунков сохранились. На одном надпись - "Полет в никуда". На другом карта местности, а в углу нарисована дверь с надписью ад. На листе бумаги нарисованы глаза, губы и дата 02.02.

15-летняя девушка, которая выбросилась с 16-го этажа дома в Дарницком районе Киева 17 февраля, переехала в столицу из Чернигова 2 года назад. Жила с бабушкой на ул. Архитектора Вербицкого, 10. Училась хорошо и занятия в школе не пропускала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Наконец я умру" - родственник рассказал о 13-летней школьнице, которая прыгнула с 17 этажа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде

Умер создатель шляп по $1 тыс.

Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов

В аэропорту украли мешки с бриллиантами

От водителя до владельца автоконцерна: что нужно знать о Феррарі

Открыли новую планету

Микеланджело завещал похоронить себя в городе детства

Начался самый трагичный этап Революции достоинства

Самое читаемое
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 22761
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11709
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 9729
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды Просмотров: 7056
Винник шокировал фанатов снимком с молодости
Винник шокировал фанатов снимком с молодости Просмотров: 5958
Происшествия
Гибель украинцев в Чехии: что рассказали дипломаты
Гибель украинцев в Чехии: что рассказали дипломаты
3
 Просмотров: 567
Не хотел с ней жить: мужчина выгнал на улицу 81-летнюю мать
Не хотел с ней жить: мужчина выгнал на улицу 81-летнюю мать
4
 Просмотров: 981
Прятал в игрушках: экс-правоохранителя взяли с кокаином на 4 млн грн
Прятал в игрушках: экс-правоохранителя взяли с кокаином на 4 млн грн
5
 Просмотров: 171
Фельдшер более 2 км нес пациента на спине
Фельдшер более 2 км нес пациента на спине Просмотров: 306
Водитель автобуса разъезжал Киевом навеселе
Водитель автобуса разъезжал Киевом навеселе Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
Депутатам разрешили выступать на русском языке
3
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
2
Привид
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
Голосов: 226
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть