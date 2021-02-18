"Наконец я умру" - родственник рассказал о 13-летней школьнице, которая прыгнула с 17 этажа

В Киеве 13-летняя Ника выбросилась с 17-го этажа дома. Родные считают, была участницей так называемой "группы смерти". Фото: facebook.com/Вячеслав Выдыборец

13-летнюю девушку, которая прыгнула в Киеве с балкона 17-го этажа дома 2 февраля, звали Ника.

Уже после трагедии выяснилось, что перед прыжком она отправила кому-то голосовое сообщение "Наконец я умру". Об этом рассказал Вячеслав Выдыборец, родной брат бабушки погибшей. Он считает, что его родственница убила через "группу смерти". Когда туда попала - родные не знают.

"Ника выросла в семье, в которой любовь и уважение всегда на первом месте. Отличница, прекрасно рисовала, писала стихи. Изучала английский и китайский языки, увлекалась японской культурой. Строила планы на будущее. Любила семью и обожала младшего братика. Была открытой, доброй и веселой девочкой. Однако после вступления в так называемую "группу смерти" поведение начало меняться", - написал мужчина в Facebook.

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Говорит, у девочки пропало желание делать уроки, не выпускала телефон из рук во время еды и занятий. На вопрос бабушки: "Как дела?", Отвечала: "Еще пока не сдохла". Часто рисовала черной ручкой людей без глаз. Однажды, выходя с бабушкой из дома, поинтересовалась, как человек падает с балкона. А потом сделала фото балкона соседней многоэтажки и кому-то отправила.

"Несколько ночей перед трагедией Ника не спала. Ей просто не давали спать. Как выяснилось, каждую ночь ровно в 4:20 "кураторы" давали ей задачи. От бессонницы поднялось давление и очень болела голова. Приходя домой из школы, делилась абсолютно всеми новостями, но о группе ни говорила", - уточнил Выдыборец.

Много информации с телефона девушки было удалено, так как кураторы требуют почистить переписку, дневники, рисунки. Но несколько рисунков сохранились. На одном надпись - "Полет в никуда". На другом карта местности, а в углу нарисована дверь с надписью ад. На листе бумаги нарисованы глаза, губы и дата 02.02.

15-летняя девушка, которая выбросилась с 16-го этажа дома в Дарницком районе Киева 17 февраля, переехала в столицу из Чернигова 2 года назад. Жила с бабушкой на ул. Архитектора Вербицкого, 10. Училась хорошо и занятия в школе не пропускала.