Наколол психотропами и изнасиловал: 40-летний надругался над несовершеннолетней

В Донецкой области арестовали 40-летнего жителя Днепропетровской области, который наколол 17-летнюю знакомую психотропами и изнасиловал ее. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Мариуполе Донецкой области арестовали 40-летнего жителя Днепропетровской области, который наколол 17-летнюю знакомую психотропами и изнасиловал.

Преступление произошло 26 сентября, сообщили 1 октября в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина изнасиловал женщину на глазах у знакомого в инвалидной коляске

"Мужчина приехал в Мариуполь в командировку. Пригласил в квартиру 17-летнюю знакомую, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. Предложил девушке секс. А когда она отказала, склонил ее к употреблению психотропных веществ и лично сделал три укола. Пользуясь беспомощным состоянием несовершеннолетней - изнасиловал", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрали меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 181 тыс. грн.

На Киевщине изнасиловали 17-летнюю распространительницу листовок. Несовершеннолетняя работала в поселке Петропавловская Борщаговка. Ей предложили выпить вина. А когда ей стало плохо от алкоголя - надругались в гараже. Подозреваемый - 48-летний уроженец Луганской области.