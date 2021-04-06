Наказали офицеров, устроивших стрельбу в поезде

В поезде № 126 Константиновка - Киев 2 военнослужащих открыли стрельбу. Их задержали спецназовцы. Фото: hk.npu.gov.ua

Военных фельдъегерской связи Госспецсвязи, которые устроили в купе поезда Киев-Константиновка дебош со стрельбой, наказали.

Обеих офицеров уволили с занимаемых должностей. Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты инфомации Украины.

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"Приказом от 6 апреля указанные военнослужащие уволены путем зачисления в распоряжение. По данному факту проводится служебное расследование. В настоящее время военнослужащие находятся в распоряжении в Красноградском районном отделе полиции. Для установления обстоятельств на место происшествия выехало руководство ГУУФЗ Госспецсвязи ", - заявил Дмитрий Маковский, в.и.о. председателя Госспецсвязи.

Дебоширами оказались дипломатический курьер и старший офицер фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи.

Стрельба в купе поезда сообщением Константиновка - Киев произошла 6 апреля примерно в 02:00. Полицейские выяснили, что двое мужчин заперлись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали. Стрельцов задержали спецназовцы.