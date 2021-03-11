Над студентом в общежитии жестоко издевались сверстники

Студенты издевались над своим сверстником. Видео они снимали и выкладывали в Тик-Ток Фото: vn.20minut.ua

В Мелитополе Запорожской области в местном профессиональном колледже культуры и искусств студенты издевались над своим сверстником. Видео они снимали и выкладывали в ТікТок.

О буллинге стало известно благодаря неравнодушным сокурсникам парня. Они анонимно прислали видео и его опубликовали в Telegram-канале "Мелитополь".

"О моем одногруппнике сняли вот это видео. Видео в открытой группе. Над мальчиком издеваются, и об этом все знают, но "ты мужик, ты не пойдешь жаловаться?" Как можно помочь со стороны? Только не пишите, что это - просто шутка. Издеваются с начала учебного года. Но была периодически дистанционка, поэтому нельзя сказать, что это было часто. Но периодически это повторяется, все общежитие знает и ржет, никто не заступится", - написал аноним.

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В Telegram-канале опубликовали 2 видео с участием парня, о котором, вероятно, идет речь. На одном он лежит на кровати, а другой студент колледжа имитирует с ним половой акт. На другом видно, как ему дают пощечины, а голоса за кадром смеются.

В полиции о факте издевательства над студентом знают.

"Во время мониторинга интернет-ресурсов на одной из страниц в социальной сети Telegram и на местных сайтах были обнаружены публикации и видео по возможному проявлению фактов издевательства над парнем, который учится в Мелитопольском профессиональном колледже культуры и искусств и живет в общежитии. Сотрудниками ювенальной превенции начата проверка", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская, передает tsn.ua.

Правоохранители опросили всех участников событий - это студенты 1-3 курса. По их словам, видео снимали в конце прошлого года для развлечений, кто его выставил в интернет, они не знают.

Известно также, 16-летний парень, о котором одногруппники сообщили, что он подвергнется буллингу, данный факт не подтвердил. Родители несовершеннолетнего также от написания заявления в полицию отказались.

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