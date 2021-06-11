Над напавшим на девушку с ДЦП устроили самосуд

В Одессе мужчина напал на больную девушку и тащил ее в сквер им. П. И. Старостина. Это произошло 10 июня около 18:00.

На помощь девушке бросились прохожие. Злоумышленника задержали, устроили самосуд, после чего передали в руки полиции. Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса как она есть".

Автор: t.me/c В Одессе мужчина напал на больную девушку и попал под самосуд прохожих

В комментариях жительница Одессы рассказала, что девочка имеет детский церебральный паралич. А подозреваемый "не слишком пострадал в драке с жителями нашего района".

Автор: t.me/c

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Также в сети опубликовали фото подозреваемого. Как видно на кадрах, на лице мужчины следы побоев, футболка разорвана.

В полиции событие пока не прокомментировали.

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