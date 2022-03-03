Над Ирпенем сбили вражеский истребитель

Силы Противовоздушной обороны Украины сбили российский истребитель Су-30 в небе над Ирпенем Киевской области, где продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал на отлично", - говорится в сообщении.

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24 февраля в четыре утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.