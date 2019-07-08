Националисты устроили акцию протеста у здания телеканала NewsOne

В Киеве вечером 8 июля активисты устроили акцию протеста у здания телеканала NewsOne.

На митинг собралось несколько сотен человек, преимущественно активистов Национального корпуса и других националистических организаций. Они держали плакаты и бросали в сторону здания телеканала дымовые шашки и файеры, передает Интерфакс-Украина.

Также к офису телеканала приехали автобусы с полицейскими. Территория телеканала оцеплена сотрудниками полиции и Национальной гвардии - всего около 200 правоохранителей. На прилегающих улицах размещены автобусы и автозаки правоохранителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телемост NewsOne - "Россия 24": СНБО провел совещание

Как отмечается, митингующие требовали привлечь к уголовной ответственности председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука", а у телеканала забрать лицензию. Как сообщает ЛБ.ua, активисты скандировали "Медведчук, гори в аду!", Обрисовали окна и асфальт краской из баллончиков. Также они возлагали ответственность за то, что в Украине работают пророссийские СМИ, на президента Украины и Верховную Раду.

7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne. Его планировали провести 12 июля. После многочисленных заявлений украинских политиков и анонсированных акций протеста телемост отменили.