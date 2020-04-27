Начальника управления полиции задержали на взятке

Фото: СБУ

Начальник управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Запорожской обл требовал деньги за выдачу разрешений на оружие.

Полковник полиции наладил схему вымогательства денег за предоставление разрешений на охотничье гладкоствольное, нарезное оружие и на право хранения, ношения устройств для отстрела резиновых пуль травматического действия, пишет СБУ.

Ему платили 6 тыс. грн за одно разрешение. Оперативники СБУ задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности полицейского.

От одного местного жителя полицейский требовал 30 тыс. грн за предоставление разрешений на 5 единиц гладкоствольного и травматического оружия. Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте во время получения второй части взятки в 24 тыс. грн.

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Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

В Житомире сотрудники СБУ задержали киберполицейского, которого подозревают в вымогательстве взятки за закрытие уголовного производства. Злоумышленник хотел получить взятку в биткоинах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.