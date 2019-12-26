Начальника отдела Минобороны поймали на "откате"

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении полковника от должности. Фото: ssu.gov.ua

Начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой области задержали за систематическое вымогательство взяток.

Полковник получал "откаты" за несоздание искусственных препятствий при выполнении договоров поставок газа для объектов Минобороны в Хмельницком, сообщает пресс-служба СБУ.

За взятки человек также предоставлял "гарантии" для победы в тендерах на 2020 год. Силовики задокументировали получение злоумышленником через посредника 80 тыс грн от директора фирмы-подрядчика. А также - 40 тыс грн от местного жителя за решение вопроса об уклонении от призыва на срочную военную службу.

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Во время обысков по месту работы и жительства фигуранта изъяли часть взятки и документацию, которая доказывает осуществления сделки.

Полковнику объявили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили преступную схему вымогательства 800 тыс. грн "откатов" должностными лицами госпредприятия "Артемсоль" и работниками СБУ.