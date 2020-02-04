Начальника одного из управлений секретариата Кабмина задержали на взятке

Чиновник требовал откаты. Фото: УНИАН

Задержали начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины.

Чиновника подозревают в вымогательстве и получении отката, сообщает пресс-служба Держбюро расследований.

"По предварительной информации, чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен. Откат предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику", - отметили в ГБР.

Мужчину задержали при получении 2 млн грн отката. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

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"В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой области задержали за систематическое вымогательство взяток. Полковник получал "откаты" за несоздание искусственных препятствий при выполнении договоров поставок газа для объектов Минобороны в Хмельницком.