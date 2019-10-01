Начальник полиции и пограничники попались на сборе "дани"

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В Одесской области задержали руководителя одного из районных отделений областной полиции и пограничников, которые требовали деньги с подчиненных.

Полицейский заставлял 12 своих подчиненных систематически платить "дань". "Такса" капитана составляла 1 тыс грн за смену и дополнительно по $100 с каждого полицейского, которые они "зарабатывали" на сокрытии уличенных админнарушений. В частности проезд грузовиков без документов, мелких нарушений в сфере торговли и разоблачения пьяных за рулем, сообщили в пресс-службе СБУ.

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"Задержали злоумышленника при получении денег от смены в помещении дежурной части райотдела полиции. Руководитель структурного подразделения одного из пограничных отрядов Одесского региона также требовал деньги с подчиненных. В его обязанности входило проведение служебных расследований в отношении сотрудников отряда по фактам недостачи и излишков материальных ценностей. За "закрытие глаз" на эти факты злоумышленник требовал платить часть суммы от выявленных нарушений. Правоохранители задержали пограничника после получения денег от подчиненного вблизи кафе в Белгород-Днестровском", - рассказали в ведомстве.

По обоим фактам начато уголовные производства. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Руководитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин решил уйти в отставку. Позже выяснилось, что его вместе с заместителем обвиняют в хищении вещественных доказательств. В частности - контрабандных сигарет.