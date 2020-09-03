"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram

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15-летний житель села Бабче Богородчанского района Ивано-Франковской области позвонил в полицию и признался в двойном убийстве. Рассказал, что час назад убил своих деда и бабку.

Полицейские нашли в доме почти остывшее тело 72-летнего мужчины. 69-летняя женщина оказалась жива. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщил департамент уголовного розыска Нацполиции.

"Бабушке "повезло", с многочисленными травмами и ножевыми ранениями ее забрали в больницу, где прооперировали. Она находится в реанимации. Преступление подростка было целенаправленное и очень желанное. Сначала он бил родственников молотком по головам. А потом пытался завершить "дело" ножом и другими острыми предметами. Дедушка приложил все усилия, чтобы спастись, но, будучи слабым и больным, не мог даже встать", - сказано в сообщении.

После совершения преступления 15-летний юноша "отчитался" в Telegram-канале с фото.

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"Дабл кил готов. Начал с бабки с дедом, еще 7. Нет, вам не показалось! Жить было "скучно" и пожелал убить всю семью. Ради интереса. Вот такое кровавое развлечение", - подписал под фото.

Полицейские установили, что будущий убийца самостоятельно отыскивал Telegram-каналы и группы в социальных сетях с направленностью на насилие, убийства. Подписывался и "учился". Потом сам создал подобный канал. Сейчас продолжаются следственные действия, а также мероприятия, направленные на установление администраторов групп и привлечение их к ответственности.

Парня задержали. Психическое состояние убийцы будут проверять в ходе проведения досудебного расследования.

В Северодонецке Луганской области задержали 20-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих бабушки и деда. Тела 75-летнего мужчины и его 68-летней жены нашли в их квартире на ул. Космонавтов во время пожара.