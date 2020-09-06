"Набросился и начал душить": 14-летний подросток спас студентку от маньяка

На Ровенщине 14-летний Дмитрий спас 19-летнюю студентку, которую пытался задушить посреди улицы рецидивист. Фото: скриншот с видео

В Ровенской области 14-летний школьник спас студентку от напавшего на нее незнакомца.

Инцидент произошел в селе Квасилове. 19-летняя Екатерина возвращалась вечером домой из магазина, как вдруг на нее набросился неизвестный и начал душить. Слабый писк услышал 14-летний Дмитрий и побежал на помощь. Парень сумел оттянуть мужчину от девушки, которая уже теряла сознание. Впоследствии злоумышленника задержали местные и полиция.

"Я услышал какой-то писк, подумал, что ребенок. Я оттащил напавшего, он сразу начал убегать", - рассказал подросток, передает ТСН.

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Как оказалось, 30-летний напавший накануне вышел из тюрьмы, где сидел за кражу авто, а ранее привлекался к ответственности за хулиганство. Мотива нападения он объяснить не может.

Правоохранители говорят, что 14-летний Дмитрий поступил очень смело. Но подчеркивают - в похожих ситуациях нужно быть осторожнее, ведь злоумышленник может иметь при себе оружие. Чтобы защитить кого-нибудь, лучше громко звать на помощь и звонить 102. Это может спугнуть нападающего.

Полиция планирует отметить парня грамотой. Нападающему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Сумах мужчина напал на 16-летнюю девушку, которая возвращалась домой. Крик несовершеннолетней услышали прохожие и оттащили злоумышленника от девушки.