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вторник, 22 октября 2019 17:00

Набросилась, когда спали: 9-летний мальчик рассказал о нападении матери с ножом

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Набросилась, когда спали: 9-летний мальчик рассказал о нападении матери с ножом
В Запорожье 30-летняя женщина порезала ножом трех своих детей 9, 7 и 3 лет. После того пыталась покончить возраста себе. Фото - zp.depo.ua

В детской областной больнице Запорожья спасают 9-летнего Виктора, 7-летнюю Киру и Леонида, 3 года. Их порезала ножом мать, 30-летняя Наталья.

Младшие дети находятся в реанимации. Старший - в хирургическом отделении. Говорит, мать напала, когда они уже легли спать.

"Все было хорошо, никто не ссорился. Мама нас покупала и сама пошла в ванную. Мы спали. Старшая сестра Вика вышла в туалет. Когда вернулась - дверь была закрыта. Мама сказала лезть в окно, или позвать соседку тетю Наташу. Когда они пришли - Вика уже увидела полотенца в крови. У мамы соседка нож забрала. Тогда она взяла Леню на руки, качала, говорила спи-спи, а сама его душила. А дальше нас забрали врачи", - рассказывает пострадавший Виктор.

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В самом тяжелом состоянии Кира. У нее пробито легкое и много сопутствующих диагнозов. Девочка нуждается в дорогостоящем лечении. Рядом с детьми находится отец - Михаил, рассказала корреспонденту Gazeta.ua волонтер Злата Некрасова.

Старшие дети - в реабилитационном центре. Они не родные Михаилу, но мужчина говорит, что не бросит и будет опекаться и ими.

Происшествие произошло 20 октября в 21:42 в доме на улице Игоря Сикорского, где живет семья. Следователи устанавливают обстоятельства и мотивы преступления. Открытое уголовное производство.

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