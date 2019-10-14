На женщину с ребенком рухнула стеклянная витрина магазина

В Умани Черкасской области витрина магазина чуть не убила женщину с ребенком.

ЧП произошло на выходе в магазине АТБ по ул. Тыщика, пишет ridnyi.com.ua.

Автор: ridnyi.com.ua В Умани витрина магазина чуть не убила женщину с ребенком

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Как рассказывают очевидцы, женщина успела оттолкнуть ребенка на безопасное расстояние. А сама попала под удар. Она получила порезы шеи, ушибы и была доставлен "скорой" в больницу.

Ребенок не пострадал.

В Торговом центре "Макрос" на Петровке в Киеве стеклянная витрина чуть не убила продавца. Женщина закрывала ее, когда все рухнуло.