На заснеженной трассе легковушка слетела в кювет - погибла 7-летняя девочка

На Ивано-Франковщине в ДТП погибла 7-летняя девочка.

Водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщили в отделе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

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Фото: facebook.com/frankivsk.police

"14 января в 18:50 произошло ДТП в селе Красноилье. Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля" Ситроен Джампи "не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии транспортное средство перевернулось. В салоне, кроме водителя, находились трое пассажиров - женщина и двое малолетних детей. Все пострадавшие госпитализированы с места происшествия. К сожалению, в "скорой" от полученных травм скончалась семилетняя девочка. У водителя отобрали кровь на проверку состояния опьянения ", - говорится в сообщении.

В полиции по факту смертельной аварии открыли уголовное производство. Обстоятельства выясняются.

В поселке Старый Мерчик Валковского района Харьковской области 34-летняя водитель Daewoo Lanos влетела под фуру Daf FT XF с полуприцепом. Сама умерла в больнице. Ее 61-летнюю пассажирку выбросило из авто на дорогу под колеса другого грузовика. Еще одна пассажирка легковушки - 37-летняя гражданка Российской Федерации - в больнице.