На Закарпатье утонул 24-летний мужчина

Юноша переходил мост через реку и упал в воду. Фото: ГСЧС

На Закарпатье в реке утонул 24-летний мужчина.

Он переходил мост через реку Лисичанка, поскользнулся и упал в воду. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В 00:01 1 января обратилась родственница 24-летнего жителя с. Лисичево Иршавского района. Женщина сообщила, что парень идя домой со своей девушкой, переходил мост через реку Лисичанка, поскользнулся и упал в воду", - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина не выдержал карантина и утопился

Поисковые работы проводили спасатели и водолазы.

В 10:05 тело погибшего обнаружили местные жители между селами Кушница и Лисичево.

В Черноморскую в Одесской области во время отдыха с однокурсниками утонул в море 16-летний студент местного колледжа. Еще двух спас полицейский.