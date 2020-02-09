На Закарпатье снова стреляли

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 855
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
1 Просмотров: 1521
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 450
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2475
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2196
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1116
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3096
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4546
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 612
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
3
7
3
5
4
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
Бывшие полицейские устроили нарколабораторию
Бывшие полицейские устроили нарколабораторию
Рвалась на войну и хотела убивать: рассказали о 18-летней, которая застрелила инструктора тира
Рвалась на войну и хотела убивать: рассказали о 18-летней, которая застрелила инструктора тира
Бус с украинцами разбился в масштабном ДТП в Венгрии: фото и видео
Бус с украинцами разбился в масштабном ДТП в Венгрии: фото и видео
Могло привести к катастрофе - в аэропортах некачественно ремонтировали самолеты
Могло привести к катастрофе - в аэропортах некачественно ремонтировали самолеты
Видео
Все видео
На Закарпатье снова стреляли
На Закарпатье снова стреляли
Яна Дугарь прошла полиграф: обнародовали результаты
Яна Дугарь прошла полиграф: обнародовали результаты
17-летняя девушка прыгнула с моста в ледяную воду
17-летняя девушка прыгнула с моста в ледяную воду
Мать посреди улицы чуть не убила 3-месячного младенца
Мать посреди улицы чуть не убила 3-месячного младенца
Девушка застрелила инструктора тира
Девушка застрелила инструктора тира
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2 Просмотров: 495
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1368
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 936
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 504
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3465
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 585
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
воскресенье, 09 февраля 2020 04:00

На Закарпатье снова стреляли

  Комментировать
На Закарпатье снова стреляли
На Закарпатье снова перестрелка. Фото: 24 канал

На Закарпатье произошла очередная стрельба.

На этот раз в пгт. Нижние Ворота Воловецкого района, сообщает Перший.сом.uа.

Вечером, 8 февраля, в Закарпатскую область через пост полиции в Нижних Воротах Воловецкого района заезжали два элитные автомобили Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200. Оба на львовской регистрации. Правоохранители решили проверить авто. Там якобы нашли много оружия.

Очевидцы происшествия сообщают, что джип Toyota пытался скрыться. Правоохранители устроили погоню за автомобилем. Его остановили. Также произошла перестрелка. Об этом свидетельствуют обстреляный автомобиль, а также кровь на асфальте.

На месте также была "скорая помощь". Полиция арестовала трех виновников инцидента. Издание mukachevo.net со ссылкой на источники сообщает, что задержание произошло в рамках дела о недавней стрельбе в Мукачево.

Официальных комментариев от полиции пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стрельба в Мукачево: пострадавшие отказываются от объяснений (18+)

В пятницу, 7 февраля, около 10 утра в Мукачево произошла перестрелка двух мужчин на внедорожниках. Ранены два человека.

Мукачевский городской совет написала обращение к президенту Украины с просьбой обратить внимание на криминогенную ситуацию в городе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Закарпатье снова стреляли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
34
 Просмотров: 102237
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына Просмотров: 13968
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию Просмотров: 13950
&quot;Вы украинец или россиянин?&quot; - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
 5 Просмотров: 11638
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
21
 Просмотров: 11574
Происшествия
Провалились под лед и утонули трое 5-летних детей
Провалились под лед и утонули трое 5-летних детей Просмотров: 270
В России перевернулся микроавтобус с украинцами: трое погибших
В России перевернулся микроавтобус с украинцами: трое погибших Просмотров: 297
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
3
 Просмотров: 5949
Яна Дугарь прошла полиграф: обнародовали результаты
Яна Дугарь прошла полиграф: обнародовали результаты
 1 Просмотров: 4005
Бывшие полицейские устроили нарколабораторию
Бывшие полицейские устроили нарколабораторию
7
 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
5
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
3
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
2
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2
Нардеп, которого обматерили в Раде, написал заявление на "слугу"
2
Черта повесили: как россияне реагировали на портрет Путина в лифте
Голосов: 888
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua