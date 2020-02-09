На Закарпатье снова стреляли

На Закарпатье снова перестрелка. Фото: 24 канал

На Закарпатье произошла очередная стрельба.

На этот раз в пгт. Нижние Ворота Воловецкого района, сообщает Перший.сом.uа.

Вечером, 8 февраля, в Закарпатскую область через пост полиции в Нижних Воротах Воловецкого района заезжали два элитные автомобили Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200. Оба на львовской регистрации. Правоохранители решили проверить авто. Там якобы нашли много оружия.

Очевидцы происшествия сообщают, что джип Toyota пытался скрыться. Правоохранители устроили погоню за автомобилем. Его остановили. Также произошла перестрелка. Об этом свидетельствуют обстреляный автомобиль, а также кровь на асфальте.

На месте также была "скорая помощь". Полиция арестовала трех виновников инцидента. Издание mukachevo.net со ссылкой на источники сообщает, что задержание произошло в рамках дела о недавней стрельбе в Мукачево.

Официальных комментариев от полиции пока нет.

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В пятницу, 7 февраля, около 10 утра в Мукачево произошла перестрелка двух мужчин на внедорожниках. Ранены два человека. Мукачевский городской совет написала обращение к президенту Украины с просьбой обратить внимание на криминогенную ситуацию в городе.