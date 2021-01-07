На Закарпатье произошло смертельное ДТП

Водитель и трехлетняя девочка-пассажир получили телесные повреждения. Фото: Reuters

В Тячевском районе Закарпатской области произошло смертельное ДТП.

В результате аварии один из пассажиров погиб на месте. Об этом сообщает пресс служба ГУНП области.

"42-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, местный житель, не справился с управлением своего автомобиля, съехал на обочину дороги, где столкнулся с бетонным ограждением.

61-летний пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина сгорел заживо во время масштабного ДТП в Одессе

Телесные повреждения также получили водитель и трехлетняя девочка-пассажир. Их доставили в районную больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В аварии пострадали еще двое малолетних детей. После осмотра медиками отпущены домой.

Правоохранители начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) УК.

Устанавливаются причины аварии.

В Сокирянского района Черновицкой области произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, за рулем которого был полицейский. От удара прицеп фуры вынесло на встречную полосу. Погиб 37-летний правоохранитель.