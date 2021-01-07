На Закарпатье произошло смертельное ДТП

В Тячевском районе Закарпатской области произошло смертельное ДТП.
В результате аварии один из пассажиров погиб на месте. Об этом сообщает пресс служба ГУНП области.
"42-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, местный житель, не справился с управлением своего автомобиля, съехал на обочину дороги, где столкнулся с бетонным ограждением.
61-летний пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина сгорел заживо во время масштабного ДТП в Одессе
Телесные повреждения также получили водитель и трехлетняя девочка-пассажир. Их доставили в районную больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.
В аварии пострадали еще двое малолетних детей. После осмотра медиками отпущены домой.
Правоохранители начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) УК.
Устанавливаются причины аварии.
В Сокирянского района Черновицкой области произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, за рулем которого был полицейский. От удара прицеп фуры вынесло на встречную полосу. Погиб 37-летний правоохранитель.
Комментарии