На взятке задержали чиновника

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Во Львове правоохранители задержали начальника отдела областного управления Госпродпотребслужбы.

На предпринимателей-нарушителей за взятку не накладывали штрафы за выявленные в ходе проверки нарушения. Деньги, которые должны поступать в бюджет, попадали в карманы должностных лиц, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

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За не привлечение предпринимателя к административной ответственности по результатам проверки заведения общественного питания в Львове тот должен был уплатить 10 тыс. грн.

Сейчас чиновника задержали. В служебных кабинетах проводятся обыски.

Стало известно, кого из секретариата Кабинета министров задержали на взятке в 2,5 млн грн. Это начальник Управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента Игорь Новосел.