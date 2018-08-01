На взятке поймали инспектора Киевской таможни

Таможенника поймали на взятке. Фото: Военная прокуратура ЦР Украины.

В Киеве за взятку в 3,4 тысячи долларов задержали старшего инспектора отдела таможенного оформления №5 таможенного поста "Киев - Аэропорт".

Таможенника задержали после получения последней части неправомерной выгоды в размере 1,2 тысячи долларов, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Следствие установило, что общая сумма взятки составляла 3,4 тысячи долларов.

Их выплачивали две гражданки Украины в обмен на беспрепятственное перемещение товаров в международном пункте пропуска "Киев - Аэропорт".

Отдавали деньги четырьмя частями. Получение всех сумм было задокументировано во время негласных следственных мероприятий.

Незаконно полученные средства изъяли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновника ГФС задержали на взятке

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке государственного ревизора-инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области. Взяточник обещал уменьшить начисления штрафных санкций по результатам проверки по вопросам соблюдения требований налогового и валютного законодательства.