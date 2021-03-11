На взятке поймали чиновника института Национальной академии наук

 
Ексклюзивы
1/5
Можем потерять безвиз. Эксперт назвал причину
Можем потерять безвиз. Эксперт назвал причину
Просмотров: 693
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1080
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1215
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 675
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2349
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1521
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2178
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 972
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 306
Фото
Все фото
6
6
7
3
5
В области около года орудовала профессиональная банда грабителей
В области около года орудовала профессиональная банда грабителей
Исчезновение 7-летней Марии Борисовой: девочку ищут с воздуха и под водой
Исчезновение 7-летней Марии Борисовой: девочку ищут с воздуха и под водой
Нечеловеческие условия в Лукьяновском СИЗО: что говорит прокуратура
Нечеловеческие условия в Лукьяновском СИЗО: что говорит прокуратура
31-летний мужчина порезал 61-летнюю соседку: мотив шокировал
31-летний мужчина порезал 61-летнюю соседку: мотив шокировал
Смертельный взрыв в высотке: рассказали о жильцах квартиры
Смертельный взрыв в высотке: рассказали о жильцах квартиры
Видео
Все видео
2 женщины спасали самоубийцу, который повис на мосту: момент попал на видео
2 женщины спасали самоубийцу, который повис на мосту: момент попал на видео
На границе полностью сгорела фура, которая направлялась в Россию
На границе полностью сгорела фура, которая направлялась в Россию
Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео
Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео
Задержали водителя-нарушителя, который обматерил патрульных и пригрозил убийством
Задержали водителя-нарушителя, который обматерил патрульных и пригрозил убийством
Мать позволила ребенку кататься на льдине, а сама стояла на берегу
Мать позволила ребенку кататься на льдине, а сама стояла на берегу
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 306
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2178
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 225
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 972
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 576
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
четверг, 11 марта 2021 00:35

На взятке поймали чиновника института Национальной академии наук

  Комментировать
На взятке поймали чиновника института Национальной академии наук
Фото: пресс-центр СБУ

Заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук разоблачили во взяточничестве.

Доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя, пообещав предоставить в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины в одном из центральных районов Киева. Затем коммерсант должен был платить 50 тысяч гривен ежеквартально в течение действия длительного договора аренды, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали получение чиновником первой части аванса и задержали фигуранта в рабочем кабинете во время получения второй части.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главу пресс-службы президента задержали за вымогательство взятки

Открыто уголовное производство. По месту работы фигуранта в Шевченковском районе Киева проводятся обыски.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении его от должности.

На Харьковщине подполковника налоговой милиции поймали на взятке.

Он требовал от предпринимателя $20 тыс. за закрытие уголовного производства и возвращение изъятого имущества, сообщает Офис генпрокурора.

Также задержали посредника коррупционной схемы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На взятке поймали чиновника института Национальной академии наук». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 Просмотров: 16614
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 16443
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 12213
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 10287
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 6651
Происшествия
Тело 22-летнего мужчины нашли на 19-метровой глубине
Тело 22-летнего мужчины нашли на 19-метровой глубине Просмотров: 945
Пьяная мать забыла на троллейбусной остановке 6-летнего сына
Пьяная мать забыла на троллейбусной остановке 6-летнего сына Просмотров: 477
Пропавшего таксиста нашли убитым на кладбище
Пропавшего таксиста нашли убитым на кладбище Просмотров: 1971
Школьный скандал: учителя хотят уволить, потому что не подчинился влиятельному отцу
Школьный скандал: учителя хотят уволить, потому что не подчинился влиятельному отцу 1 Просмотров: 747
В области около года орудовала профессиональная банда грабителей
В области около года орудовала профессиональная банда грабителей
6
 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
5
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
3
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
1
Мендель сделала Зеленского героем исторических учебников
Голосов: 503
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть