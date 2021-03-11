На взятке поймали чиновника института Национальной академии наук

Фото: пресс-центр СБУ

Заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук разоблачили во взяточничестве.

Доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя, пообещав предоставить в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины в одном из центральных районов Киева. Затем коммерсант должен был платить 50 тысяч гривен ежеквартально в течение действия длительного договора аренды, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали получение чиновником первой части аванса и задержали фигуранта в рабочем кабинете во время получения второй части.

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Открыто уголовное производство. По месту работы фигуранта в Шевченковском районе Киева проводятся обыски.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении его от должности.

На Харьковщине подполковника налоговой милиции поймали на взятке. Он требовал от предпринимателя $20 тыс. за закрытие уголовного производства и возвращение изъятого имущества, сообщает Офис генпрокурора. Также задержали посредника коррупционной схемы.