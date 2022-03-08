На выезде из Сум было слышно стрельбу - Живицкий прокомментировал ситуацию с "зеленым коридором"

Из Сум вывозят гражданское население по зеленому коридору. Фото - 24ua

Появилась информация о зеленом коридоре для эвакуации гражданского населения из Сумы. Недавно местное население слышало стрельбу, вызванную войсками кафиров. Руководитель военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что стрельба не опасна для эвакуации населения - "зеленый коридор" все еще действует и местные жители могут им воспользоваться.

Об этом Живицкий сообщил в своем Telegram-канале.

"Действительно была стрельба. Это не был бой, не была перестрелка, это шла техника РФ, в сопровождении танка и на броне сидели люди, вели свою артиллерию. Когда они увидели наш блокпост, открыли хаотическую стрельбу по полю, по деревьям. Испугались и ушли дальше в бой объездной, в сторону Лебединской трассы", - сказал он.

Живицкий заметил, что "зеленый коридор", как был так и есть. Относительно опасности оставаться в городе или покидать его – взвешивать самим гражданам. Для эвакуации собрали весь транспорт, который, возможно, в городе Сумы, также из Полтавской области собрали около 30 единиц автотранспорта. Есть автобусы, приехавшие к нам из Лохвицы, заказанные посольствами и общественными организациями для иностранных студентов.

"Зеленый коридор" пока есть. Он действует с 9 утра до 21 вечера. Около 13 часов людей НА ВРЕМЯ не выпускали из города.

Конечно, это случай подтвердил, что стопроцентной безопасности по выезду нет! Поэтому каждый должен взвешивать сам по поводу уровня опасности – опасности выезда или опасности оставаться в зоне боевых действий. Сейчас дорога открыта. Маршрут следования – Сумы – Ромны – Лохвица – и дальше на Полтаву через Лубны. Приоритет – люди с инвалидностью, женщины с детьми, беременные", - сказал Живицкий.

Также формируются колонны из частных автомобилей.

"Я вас прошу!!! подбирать женщин с детьми, людей постарше и у кого есть возможность и свободные места в автомобилях,

убирайте с собой. Кроме того, я прошу вас – никакого оружия, никаких мужчин в военной форме! Сохраняйте спокойствие и уважение друг к другу", - подчеркнул Живицкий.

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