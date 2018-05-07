На военном полигоне в Балаклее не потушили возгорание

На военном арсенале в Балаклее на Харьковщине, где на прошлой неделе взрывались снаряды, до сих пор не ликвидировали возгорание. Фото - ДСНС

На военном арсенале в Балаклее на Харьковщине, где на прошлой неделе взрывались снаряды, до сих пор не ликвидировали возгорание.

"Ситуация контролируема. Пешими патрулями проводится обследование территории", - отчитываются в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций состоянию на утро понедельника.

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В Минобороны говорят, что на территории, где был пожар, сейчас есть только незначительные очаги тления, и огня уже нет. Последний раз взрывы здесь слышали в субботу вечером.

3 мая в 13:35 на технической территории 65-го арсенала ВСУ в Балаклее на Харьковщине, где продолжались работы по разминированию, начался пожар. От того начали взрываться боеприпасы. Загорелась наиболее отдаленная площадка арсенала, расстояние до ближайшего жилого дома около 3 км.