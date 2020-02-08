На улице нашли скелет человека во льду

В Соломенском районе Киева на улице Кадетский Гай прохожий заметил череп человека. Рядом во льду удалось найти кости таза, позвоночника, ног и плеч.
О жуткой находке сообщили 7 февраля, пишет Информатор.
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С виду рост тела составлял около 150 см. Как давно оно разложилось и другие подробности происшествия будут выяснять при проведении экспертиз.
В Харькове на остановке троллейбуса нашли человеческие останки - череп и бедро. Страшную находку заметили на улице 12 Апреля.
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