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среда, 09 мая 2018 16:21

На украинско-венгерской границе произошел страшный случай с нелегалами

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На украинско-венгерской границе произошел страшный случай с нелегалами
При попытке незаконного пересечения границы по реке Тиса с лодки выпали 2 ребенка. Фото: Тourist

Группа мигрантов на лодке попыталась нелегально пересечь украинско-венгерскую границу по реке Тиса, в результате в воду упали двое детей.

Инцидент произошел сегодня утром, около 7 часов, написали в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что пересечь границу хотели 10 нелегалов - 7 мужчин и 3 женщины. Нарушители, по предварительной информации граждане Афганистана, плыли по течению из Венгрии. Информацию об этом украинские пограничники получили от своих иностранных коллег. Совместные усилия "зеленых беретов" помешали нелегалам. Однако при пересечении границы с лодки выпало 2 ребенка, их до сих пор не нашли.

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"Немедленно выслано пограничные наряды по проверке береговой отмели. МЧС венгров совместно с украинскими пограничниками осуществляет мониторинг по руслу реки Тиса. Пока поиски детей результата не дали. Операция продолжается", - написала пресс-служба ГПСУ.

Ранее, работники Измаильского пограничного отряда, 29 апреля задержали норвежца, который хотел пересечь украинскую-румынскую границу по реке Дунай на двух пластиковых бочках. В нарушителя нашли 28 таблеток с наркосодержащим веществом, деньги в сумме более 14 тыс. гривен, 6 гаджетов и 6 единиц бижутерии.

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