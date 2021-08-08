На украинском курорте оригинально "встретили" россиян

Фото: pro.berdiansk.biz

В курортном Бердянске Запорожской области автомобили отдыхающих с российскими номерами обрисовали красной краской.

Инцидент произошел возле гостиницы на улице Набережной в ночь на 7 августа. Под "горячую руку" неизвестных попали Volkswagen и Chevrolet с номерами РФ, пишет местный сайт "PROБердянск".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тапочками по лицу: на популярном курорте в России подрались отдыхающие

"Как нам стало известно, гости города - украинцы, один из них житель соседнего - Черниговского района", - говорится в сообщении.

Пострадавшие, когда увидели краску, написали заявления в полицию.

На болгарском курорте Санта-Марина у города Созополь отдыхающие из России осквернили православную часовню. На фасаде появились непристойные изображения.