На Троещине произошла авария: автомобиль влетел в шиномонтаж

В Киеве в Деснянском районе столкнулись два Renault.

В результате аварии один из них вылетел в забор и перевернулся, сообщает "Информатор".

По словам водителя Renault Symbol, он двигался по ул. Генерала Ватутина в сторону улицы Драйзера в четвертой полосе. Автомобиль с третьей полосы пошел на разворот и ударил его в бок. Это стало причиной потери управления. Renault вылетел в забор заброшенного здания шиномонтажа и перевернулся на бок.

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Водитель и пассажир от госпитализации отказались. Второй участник автомобильной аварии признал свою неправоту. Обстоятельства ДТП выясняет экипаж патрульной полиции.

В Киевской обл. за сутки двое пешеходов попали под машины. Аварии произошли в Обуховском и Богуславском районах. В одном ДТП погиб человек, сообщили в ГУ ЧП столичного региона.