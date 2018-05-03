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четверг, 03 мая 2018 17:14

На трассе столкнулись автобус, грузовик и микроавтобус с военными
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На Николаевщине произошло аварий с участием трех транспортных средств
Фото: mk.npu.gov.ua
На Николаевщине произошло аварий с участием трех транспортных средств
На Николаевщине произошло аварий с участием трех транспортных средств

3 мая около 13:45 на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск возле села Ивановка Николаевского района произошло столкновение грузового автомобиля DAF, микроавтобуса Mazda с десятью военными и рейсового автобуса "Эталон" сообщением Николаев - Очаков, в салоне которого находились 25 пассажиров. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Вследствие автоаварии водители грузовика и рейсового автобуса были госпитализированы. Окончательное количество пострадавших, степень тяжести ими полученных телесных повреждений и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство. На месте происшествия работают патрульные полицейские, следователи и эксперты.

Около 6:00 17 апреля года в центре Кривого Рога произошла масштабная авария. Mazda столкнулась с маршруткой, ее вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом АМКР. Тогда 8 человек погибли на месте, еще 3 позже скончались в больнице. Бабушкинский районный суд Днепра избрал для 67-летнего Александра Волкова меру пресечения - 2 месяца под стражей без права на залог.

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03
мая

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