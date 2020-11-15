На трассе произошла смертельная ДТП с перекидыванием: первые кадры аварии

15 ноября на трассе Одесса-Рени произошла смертельная авария с участием Mercedes Sprinter и Toyota Hiace.

Один человек погиб на месте происшествия. Еще пятерых доставили в районную больницу, где от полученных травм скончался еще один из пострадавших, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua На трассе Одесса-Рени произошло смертельное авария с участием Mercedes Sprinter и Toyota Hiace

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"Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace под управлением 23-летнего водителя. В результате аварии пассажир Toyota умер мгновенно. Других пострадавших - двух водителей и трех пассажиров транспортных средств - доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек", - сказано в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua В результате столкновения один человек погиб на месте происшествия. Еще пятерых доставили в районную больницу, где от полученных травм скончался еще один из пострадавших

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Открыли уголовное производство.

Вблизи с. Скаржинцы Ярмолинецького района Хмельницкой области в лоб столкнулись две Skoda Octavia под управлением хмельнитчан 32 и 42 лет. В результате ДТП 42-летний водитель одного из автомобилей и 32-летний пассажир с другой погибли на месте происшествия. В одной из машин, кроме погибшего водителя, была целая семья.