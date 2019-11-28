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четверг, 28 ноября 2019 09:57

На трассе под Одессой столкнулось 11 машин: фото и видео "автомесива"
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Под Одессой столкнулись 11 машин. Предварительно, двое пострадавших
Фото: zaodessu.com.ua
Под Одессой столкнулись 11 машин. Предварительно, двое пострадавших
Под Одессой столкнулись 11 машин. Предварительно, двое пострадавших
Под Одессой столкнулись 11 машин. Предварительно, двое пострадавших
Под Одессой столкнулись 11 машин. Предварительно, двое пострадавших

Утром 28 ноября на трассе Одесса-Киев произошла масштабная авария.

В районе ТЦ "Новая линия" у Клеверного моста столкнулись 11 автомобилей, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

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Предварительно, пострадали 2 человека. На месте работают спасатели, медики и полиция.

"Натуральное "месиво" с машин. Больше всех пострадали "Жигули", от которых практически ничего не осталось. Скорее всего, свою роль сыграли туман и скоростной режим на данном участке дороги", - сообщил в Facebook очевидец Юрий Головчук.

На 225 км автодороги "Киев - Одесса" столкнулись 10 автомобилей и рейсовый автобус. Травмы получили 3 человека. Авария произошла в Уманском районе Черкасской области, предварительная причина - гололедица.

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28
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