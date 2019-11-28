На трассе под Одессой столкнулось 11 машин: фото и видео "автомесива"

Фото: zaodessu.com.ua

Утром 28 ноября на трассе Одесса-Киев произошла масштабная авария.

В районе ТЦ "Новая линия" у Клеверного моста столкнулись 11 автомобилей, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

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Предварительно, пострадали 2 человека. На месте работают спасатели, медики и полиция.

"Натуральное "месиво" с машин. Больше всех пострадали "Жигули", от которых практически ничего не осталось. Скорее всего, свою роль сыграли туман и скоростной режим на данном участке дороги", - сообщил в Facebook очевидец Юрий Головчук.

На 225 км автодороги "Киев - Одесса" столкнулись 10 автомобилей и рейсовый автобус. Травмы получили 3 человека. Авария произошла в Уманском районе Черкасской области, предварительная причина - гололедица.