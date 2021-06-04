На трассе перевернулась фура с кислородом: кадры аварии

Вблизи Курахово Донецкой области водитель грузовика со сжатым кислородом не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся на бок.

Авария произошла 3 июня в 15:50. Из-за нее произошла утечка топлива из топливного бака грузовика. Кроме того, была повреждена цистерна со сжатым кислородом, сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.

Фото: dn.dsns.gov.ua

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"Спасатели смыли топливо с дорожного покрытия и создали пенную подушку на месте повреждения цистерны для возможного возгорания и взрыва. Информации о погибших и пострадавших в Главное управление не поступало. От представительства компании к месту происшествия направили цистерну из Днепра для перекачки сжатого кислорода из поврежденной цистерны ", - говорится в сообщении.

Последствия аварии ликвидировали 8 спасателей. Обстоятельства ДТП выясняются.

В селе Акимовка Оратовской общины Винницкой области 43-летняя водитель ВАЗа сбила насмерть 50-летнего бывшего сожителя и сбежала. Женщину задержали в Киевской области. В ее крови обнаружили 1,8 промилле алкоголя. Выяснилось, бывшего раздавила во время конфликта.