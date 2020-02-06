На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами: что известно

Фото: od.npu.gov.ua

На трассе Одесса - Киев перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Авария произошла возле села Болгарки Раздельнянского района 6 февраля около 5:00.

Два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок - травмированы, их отвезли в больницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переполненная маршрутка перевернулась от столкновения с легковушкой

"Предварительно, водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19- пассажирами перевернулся", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские. Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам автобуса добраться до места назначения.

Недалеко от поселка Ружин Житомирской области автобус с пассажирами слетел в кювет и перевернулся. В результате пострадали 4 пассажира. Автобус марки Mercedes следовал из Белой Церкви в Винницу.