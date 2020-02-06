 
Ексклюзивы
1/5
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 909
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 4851
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 675
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 3969
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1287
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1359
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 855
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 6300
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1197
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5670
Фото
Все фото
3
4
8
5
6
На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами: что известно
На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами: что известно
Под Радой митингуют. Полиция усилила меры безопасности
Под Радой митингуют. Полиция усилила меры безопасности
Убегали и стреляли: в Киеве пьяная компания устроила гонки с полицией
Убегали и стреляли: в Киеве пьяная компания устроила гонки с полицией
На машину патрульных упало дерево
На машину патрульных упало дерево
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
Видео
Все видео
На канал "1+1" пришли с обыском
На канал "1+1" пришли с обыском
Cемиклассница забеременела от отчима
Cемиклассница забеременела от отчима
Били и унижали: столичные школьницы снимали на видео издевательства над 9-классницей
Били и унижали: столичные школьницы снимали на видео издевательства над 9-классницей
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 945
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 828
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 468
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3312
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 2097
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
четверг, 06 февраля 2020 12:24

На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами: что известно
3

  Комментировать

На трассе Одесса - Киев перевернулся рейсовый автобус с 19 пассажирами
Фото: od.npu.gov.ua
На трассе Одесса - Киев перевернулся рейсовый автобус с 19 пассажирами
На трассе Одесса - Киев перевернулся рейсовый автобус с 19 пассажирами

На трассе Одесса - Киев перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Авария произошла возле села Болгарки Раздельнянского района 6 февраля около 5:00.

Два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок - травмированы, их отвезли в больницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переполненная маршрутка перевернулась от столкновения с легковушкой

"Предварительно, водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19- пассажирами перевернулся", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские. Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам автобуса добраться до места назначения.

Недалеко от поселка Ружин Житомирской области автобус с пассажирами слетел в кювет и перевернулся. В результате пострадали 4 пассажира. Автобус марки Mercedes следовал из Белой Церкви в Винницу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами: что известно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

Договорились об ограничении флота

Во время боя Мухаммед Али спрашивал соперника: "Как меня зовут?"

Как приманить "чаевые": назвали секреты барменов

Полярники переименовали подаренную станцию

Смертник взорвал бомбу в московском метро

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 8 Просмотров: 32823
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 Просмотров: 27271
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 14968
Медсестра убила себя смертельной инъекцией
Медсестра убила себя смертельной инъекцией 1 Просмотров: 8091
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности Просмотров: 7569
Происшествия
Под Радой митингуют. Полиция усилила меры безопасности
Под Радой митингуют. Полиция усилила меры безопасности
4
 Просмотров: 504
Украинский автобус загорелся в Польше
Украинский автобус загорелся в Польше Просмотров: 288
Водитель "копейки" разбился со школьниками, которых подсадил на дороге
Водитель "копейки" разбился со школьниками, которых подсадил на дороге Просмотров: 1053
Возвращалась из клуба и погибла - тело нашли в выгребной яме
Возвращалась из клуба и погибла - тело нашли в выгребной яме
 Просмотров: 1764
Скелет человека валялся на троллейбусной остановке
Скелет человека валялся на троллейбусной остановке Просмотров: 558
Больше всего комментируют
8
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
3
Госсекретарь США Помпео заявил, что Украина не сможет вернуть Крым - СМИ
3
Нардепу Федыне вручат подозрение
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
Голосов: 63
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua