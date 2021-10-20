На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)

Недалеко от поселка Любашевка Одесской области 20 октября около 5:00 столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля.
Погибли три человека, есть пострадавшие, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Столкновение произошло на трассе Одесса-Киев. Травмированным оказывают помощь", - говорится в сообщении.
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Местные СМИ сообщили о 19 травмированных. Позже полиция уточнила: в больницу доставили восемь пострадавших.
"Среди них пять несовершеннолетних в возрасте 15-ти и 16-ти лет. У всех политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны. Количество погибших и их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
Вблизи села Копанки в Красноградском районе на Харьковщине столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и КамАЗ.
После столкновения микроавтобус съехал в кювет. Трое пассажиров - мужчина и две женщины - погибли на месте. Еще трое граждан - 41 и 83-летние женщины, а также 51-летний мужчина получили телесные повреждения.
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