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среда, 20 октября 2021 15:12

На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
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Фото: od.npu.gov.ua

Недалеко от поселка Любашевка Одесской области 20 октября около 5:00 столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля.

Погибли три человека, есть пострадавшие, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Столкновение произошло на трассе Одесса-Киев. Травмированным оказывают помощь", - говорится в сообщении.

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Местные СМИ сообщили о 19 травмированных. Позже полиция уточнила: в больницу доставили восемь пострадавших.

"Среди них пять несовершеннолетних в возрасте 15-ти и 16-ти лет. У всех политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны. Количество погибших и их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Вблизи села Копанки в Красноградском районе на Харьковщине столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и КамАЗ.

После столкновения микроавтобус съехал в кювет. Трое пассажиров - мужчина и две женщины - погибли на месте. Еще трое граждан - 41 и 83-летние женщины, а также 51-летний мужчина получили телесные повреждения.

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