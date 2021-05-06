На трассе легковушка раздавила трех товарищей

Возле села Новопетровка в Сумской области трех товарищей 16, 19 и 20 лет раздавила легковушка Opel Astra. Двое из пострадавших в реанимации областной больницы.

Авария произошла 6 мая около 2:00 на трассе Киев-Сумы-Юнаковка, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: su.npu.gov.ua На Сумщине водитель Opel Astra сбил трех товарищей, которые стояли у края дороги

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"Ребята стояли на краю дороги, когда их сбил 50-летний житель Сумского района за рулем легковушки. Все трое пешеходов получили травмы", - рассказали в полиции.

Автор: su.npu.gov.ua Все трое пешеходов травмированы, двое из них - в реанимации

Следователи открыли уголовное производство. Окончательные причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Под Киевом на Столичном шоссе автомобиль сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Авария произошла недалеко Конча-Заспы. По предварительной информации, пострадавший получил множественные травмы, потерял много крови. Его госпитализировали в больницу №17.