На трассе Киев-Чоп произошло масштабное столкновение машин

Фото: Национальная полиция

26 июня в 19:00 на трассе Киев - Чоп возле села Чишки столкнулось сразу 7 автомобилей.

Один из водителей пострадал, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

У грузовика MAN F2000 с полуприцепом, за рулем которого находился 20-летний водитель, отказали тормоза, поэтому транспортное средство столкнулось с другими автомобилями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Бориспольской трассе разбили первый электромобиль Tesla Model 3

Произошло столкновение с грузовиком Volvo FH12, автомобилями Subaru Forester, BMW 318, Skoda Fabia, Renault Clio 78 и грузовиком Volvo FH42. В аварии пострадал 37-летний водитель автомобиля Subaru Forester, которого забрала "скорая".

ДТП затруднило движение на трассе, поэтому патрульные регулировали его на дороге Киев - Чоп в течение 8 ч., ориентировочно до трех ночи.

Следователи установят причины аварии.

В сети показали видео аварии, которая произошла возле поворота на село Саливонки на Одесской трассе под Киевом. После столкновения с легковушкой, фура во время движения упала на бок. От мощного удара распадалась на куски.