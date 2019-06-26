Фура разлеталась на куски: показали видео ДТП под Киевом

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В сети показали видео аварии, которая произошла возле поворота на село Саливонки на Одесской трассе под Киевом.

После столкновения с легковушкой, фура во время движения упала на бок. От мощного удара распадалась на куски, соответствующее видео опубликовал "Киев оперативный".

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"По предварительной информации, водитель грузовика Renault столкнулся с легковым автомобилем, после чего фура перевернулась. О пострадавших неизвестно. Знаю, что водитель фуры жив, очевидцы аварии помогли ему выбраться из кабины", - рассказал свидетель, передает "Обозреватель".

Вследствие того, что часть автодороги перекрыта из-за ремонта, в результате аварии движение по Одесской трассе оказалось практически заблокированным в оба направления.

Авария на 65-м километре автотрассы Киев-Одесса с участием грузовика Renault Magnum 480 и внедорожника BMW X3 произошла утром 26 июня. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован. Виновником аварии стал водитель легковушки, который при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество грузовику, по информации полиции.