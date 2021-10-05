На трассе Киев-Чоп масштабное столкновение. Есть жертвы

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На трассе Киев-Чоп столкнулись пять автомобилей. Один человек погиб, по предварительным данным.

Авария произошла 5 октября примерно в 10:00 возле Ярычева на Львовщине, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

"Один человек погиб", - говорится в сообщении.

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Информация об автомобилях и водителях, а также количестве вероятных пострадавших, уточняется.

В полиции добавили, что движение по этому участку полностью перекрыто. Патрульные направляют транспорт в объезд через населенные пункты Старый Ярычев и Новый Ярычев.

На трассе Киев - Чоп в результате столкновения пяти автомобилей погиб один человек. Еще трое пострадали. Авария произошла вблизи села Грушвица Ровенского района. 48-летний водитель автобуса Mercedes-Benz, двигаясь в направлении Львова, допустил столкновение со встречным автомобилем Mercedes-Benz. Последний отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Peugeot Partner. После этого микроавтобус столкнулся с еще двумя автомобилями, которые двигались в направлении Ровно: грузовиком Iveco и Ford Mondeo.