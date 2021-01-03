На трассе Киев-Чоп легковушка протаранила маршрутку с пассажирами. Много раненых

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 360
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3474
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 756
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 162
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1314
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1674
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 792
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2484
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1098
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
10
6
3
4
Из колодца доставали собаку, которая испугалась фейерверков
Из колодца доставали собаку, которая испугалась фейерверков
На ходу загорелся поезд Николаев-Рахов из более чем 200 пассажиров: показали фото
На ходу загорелся поезд Николаев-Рахов из более чем 200 пассажиров: показали фото
Два человека сгорели заживо
Два человека сгорели заживо
На Рим упали мертвые птицы
На Рим упали мертвые птицы
Фейерверк попал на балкон, загорелись квартиры
Фейерверк попал на балкон, загорелись квартиры
Видео
Все видео
Киевлянин нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне
Киевлянин нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
Вандалы уничтожили более 100 надгробий
Вандалы уничтожили более 100 надгробий
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 360
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1179
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 162
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1314
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2484
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 882
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
воскресенье, 03 января 2021 11:05

На трассе Киев-Чоп легковушка протаранила маршрутку с пассажирами. Много раненых

  Комментировать

На трассе Киев-Чоп, вблизи села Давидов Пустомытовского района на Львовщине, столкнулись BMW с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате травмированы водитель легковушки и 8 пассажиров микроавтобуса. В самом тяжелом состоянии - 17-летняя девушка.

Авария произошла 2 января около 23:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: "Варта 1"
  На трассе Киев-Чоп столкнулись BMW с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате травмированы водитель легковушки и 8 пассажиров микроавтобуса
На трассе Киев-Чоп столкнулись BMW с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате травмированы водитель легковушки и 8 пассажиров микроавтобуса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом

"26-летний водитель легковушки, местный житель, не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом, которым управлял 36-летний житель Луцка. В результате столкновения за медицинской помощью обратились восемь пассажиров микроавтобуса. Все они - жители Волыни, четверо из которых - несовершеннолетние в возрасте 17 лет, один - 18-летний, двое - в возрасте 20 лет и один - 52 года. После обследования медики госпитализировали 17-летнюю пассажирку микроавтобуса, все остальные пассажиры после оказания помощи были отпущены домой. Также травмирован и госпитализирован водитель BMW", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство, по какому виновнику грозит до 3-х лет ограничения свободы. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

10 человек, среди них двое детей, получили травмы во время аварии на трассе Киев-Чоп возле села Конюхов в Стрыйском районе Львовской области. Там столкнулись микроавтобус Volkswagen Т4 и легковушка Volkswagen Golf.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На трассе Киев-Чоп легковушка протаранила маршрутку с пассажирами. Много раненых». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 13572
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 8073
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
3
 Просмотров: 7623
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
 Просмотров: 6210
Нардеп Кива заявил, что плюет на закон и одел на голову серп и молот
Нардеп Кива заявил, что плюет на закон и одел на голову серп и молот Просмотров: 5643
Происшествия
На Закарпатье ночью произошло землетрясение
На Закарпатье ночью произошло землетрясение Просмотров: 99
Загорелся частный дом, есть погибшие
Загорелся частный дом, есть погибшие Просмотров: 27
6-летнему мальчику прострелили челюсть
6-летнему мальчику прострелили челюсть Просмотров: 450
Поездка с собакой в ​​такси закончилась большим мордобоем
Поездка с собакой в ​​такси закончилась большим мордобоем Просмотров: 1008
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
 Просмотров: 4428
Больше всего комментируют
5
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
2
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
1
В Австралии изменили слова национального гимна
1
Украина закупит самую дорогую в мире вакцину от Covid-19
Голосов: 428
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть