На трассе Киев-Чоп легковушка протаранила маршрутку с пассажирами. Много раненых

На трассе Киев-Чоп, вблизи села Давидов Пустомытовского района на Львовщине, столкнулись BMW с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате травмированы водитель легковушки и 8 пассажиров микроавтобуса. В самом тяжелом состоянии - 17-летняя девушка.

Авария произошла 2 января около 23:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: "Варта 1" На трассе Киев-Чоп столкнулись BMW с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате травмированы водитель легковушки и 8 пассажиров микроавтобуса

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"26-летний водитель легковушки, местный житель, не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом, которым управлял 36-летний житель Луцка. В результате столкновения за медицинской помощью обратились восемь пассажиров микроавтобуса. Все они - жители Волыни, четверо из которых - несовершеннолетние в возрасте 17 лет, один - 18-летний, двое - в возрасте 20 лет и один - 52 года. После обследования медики госпитализировали 17-летнюю пассажирку микроавтобуса, все остальные пассажиры после оказания помощи были отпущены домой. Также травмирован и госпитализирован водитель BMW", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство, по какому виновнику грозит до 3-х лет ограничения свободы. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

10 человек, среди них двое детей, получили травмы во время аварии на трассе Киев-Чоп возле села Конюхов в Стрыйском районе Львовской области. Там столкнулись микроавтобус Volkswagen Т4 и легковушка Volkswagen Golf.