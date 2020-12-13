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воскресенье, 13 декабря 2020 16:09

На ТЭС под Харьковом произошел масштабный пожар

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  На Змиевской ТЭС возник пожар. Фото: ГСЧС
На Змиевской ТЭС возник пожар. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью на Змиевской ТЭС произошел пожар.

Возгорание началось в девятом энергоблоке корпуса Б. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своем сайте.

"Сотрудники МЧС сообщили, что около четырех утра область пожара удалось локализовать. Полная ликвидация пожара зафиксирована на 8:30 утра. К счастью, в этой чрезвычайной события обошлось без жертв и пострадавших.

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В настоящее время сотрудники МЧС, правоохранительные органы и медицинские работники продолжают выяснять обстоятельства пожара, также изучаются убытки, нанесенные огнем ", - говорится в сообщении ведомства.

 

Также в МЧС сообщили, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей, из-за чего и произошло повышение температуры. Сейчас это одна из возможных причин пожара.

Для тушения пламени были задействованы 60 человек из личного состава и 16 единиц техники.

На Тернопольщине спасатели потушили пожар в одноэтажном производственно-складском здании, где среди прочего хранилось топливо. Так, возгорание возникло в помещении со станками и емкостями с ориентировочно тонной горючего.

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