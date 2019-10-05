На Тернопольщине неуправляемый грузовик создала 2 ДТП: есть погибшие

В Черткове Тернопольской области грузовик сбил женщину, которая погибла на месте. Авария произошла 4 октября у 19:00.

По информации Нацполиции, грузовик с прицепом двигался в центр города. На перекрестке авто сбило 60-летнюю жительницу Черткова. Затем водителя занесло на территорию Чертковского РО Управление ГСЧС. Там грузовик протаранил припаркованное авто марки Opel.

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Водитель был трезв. Предварительная версия причины ДТП - отказ тормозов.

На трассе Львов-Шегини возле села Конопниця столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Авария произошла в пятницу, 4 октября, пострадали 10 человек.