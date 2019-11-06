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среда, 06 ноября 2019 22:25

На свадьбе произошло массовое отравление

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На свадьбе произошло массовое отравление
В Новояворовске отравились люди. Фото: Укринформ

На Львовщине после свадьбы произошло массовое отравление.

Ко Львовскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в инфекционное отделение районной больницы Новояворовска пациентов с симптомами острого энтероколита, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Львовской ОГА.

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Все пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане "Кривое озеро" в Новояворовске. Употребляли жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

По состоянию на 15.00 6 ноября госпитализированы 13 человек. Состояние пациентов средней тяжести.

С 25 по 27 октября 2019-му в инфекционное отделение Черниговской областной детской больницы госпитализированы 15 учеников местной ООШ №7. Врачи предварительно диагностировали вирусный гепатит А, сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС в Черниговской области.

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